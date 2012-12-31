پیشنهاد بازنشستگی زنان 20 سال خدمت هنوز به مجلس نرسیده است

نیره اخوان بیطرف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد بازنشستگی زنان 20 سال خدمت در قالب لایحه حمایت از خانواده که از سوی مرکز امور زنان مطرح شده است، بیان کرد: این طرح هنوز به فراکسیون زنان مجلس ارائه نشده است و به محض ارائه به فراکسیون زنان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اساسا این طرح باید به شکل مفصل در کمیسیون ها و فراکسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات و معایب و مزایای آن بحث و بررسی شود.

اخوان بیطرف اضافه کرد: تا این قبیل پیشنهادات مورد بررسی قرار نگیرد و از جنبه های مختلفی موشکافی نشود، نمی توان در خصوص آن اظهار نظر کرده و آن را مثبت یا منفی قلمداد کرد.

چندی پیش معاون حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد زنان گفته است که بازنشستگی پیش از موعد قبلا در قانون استخدام کشوری با سنوات کمتری برای زنان پیش‌بینی شده بود که در راستای آن می‌توانستند خود را بازنشسته کنند.

همچنین در این خبر آمده است که سنوات 20 سال برای زنان در نظر گرفته شده است و در راستای این طرح، زنان در قبال هر فرزندی که به دنیا بیاورند و مدت زمانی که برای تربیت آنها صرف کنند یک سال به سنوات‌شان افزوده می‌شود تا بتوانند زودتر بازنشسته شوند.