دایره جشنواره فیلم حسنات اصفهان وسیع است

ابراهیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در دنیای فیلمسازی امروز باید، کاوشهای کنجکاوانه ذهن در رویدادها را پرورش داد تا به مسیر روشنی در عرصه فیلمسازی رسید.
وی افزود: فیلمسازان باید مطالعاتی به غیر از کتاب داشته باشند و پدیدهها و رخدادها را نیز مورد بررسی قرار دهند، زیرا فیلم در زندگی بشر تأثیر بسزایی دارد، با دیدن یک فیلم میتوان نیازها، کمبودها و خلأهای یک جامعه را یپدا کرد.
عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان و مدرس کارگاههای آموزشی، جشنواره حسنات گفت: زیر ساختهای فکری نیازمند اصلاح است و با اصلاح تفکرات میتوان، تحولات قابل توجهای درعرصه فرهنگ رقم زد، همچنین یک فیلمنامه به شیوهای قدرتمندانه به ذهن مخاطب وارد میشود، زیرا سطح وسیع مخاطبین فیلم ابزار قدرت هستند.
وی با اشاره به موضوع جشنواره حسنات که احسان و نیکوکاری است، تصریح کرد: دایره احسان و نیکوکاری را نمیتوان محدود کرد، زیرا دامنه گسترده و وسیعی دارد و با پرداخت به این گسترده در جشنواره حسنات باید افق دید مردم را فراتر از کمکهای نقدی و مالی برد.
جعفری عنوان کرد: در دوسال گذشته این جشنواره شاهد پیشرفتهای زیاد این جشنواره بودیم و امسال برگزاری کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی با هدف ارتقا سطح کیفی فیلمنامههای جشنواره برای علاقمندان مثمر ثمر است.
