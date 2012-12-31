دایره جشنواره فیلم حسنات اصفهان وسیع است

ابراهیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در دنیای فیلمسازی امروز باید، کاوش‎های کنجکاوانه ذهن در رویدادها را پرورش داد تا به مسیر روشنی در عرصه فیلم‎سازی رسید.

وی افزود: فیلم‎سازان باید مطالعاتی به غیر از کتاب داشته باشند و پدیده‎ها و رخدادها را نیز مورد بررسی قرار دهند، زیرا فیلم در زندگی بشر تأثیر بسزایی دارد، با دیدن یک فیلم می‎توان نیازها، کمبودها و خلأهای یک جامعه را یپدا کرد.

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان و مدرس کارگاه‎های آموزشی، جشنواره حسنات گفت: زیر ساخت‎های فکری نیازمند اصلاح است و با اصلاح تفکرات می‎توان، تحولات قابل توجه‎ای درعرصه فرهنگ رقم زد، همچنین یک فیلم‎نامه به شیوه‎ای قدرتمندانه به ذهن مخاطب وارد می‎شود، زیرا سطح وسیع مخاطبین فیلم ابزار قدرت هستند.

وی با اشاره به موضوع جشنواره حسنات که احسان و نیکوکاری است، تصریح کرد: دایره احسان و نیکوکاری را نمی‎توان محدود کرد، زیرا دامنه گسترده و وسیعی دارد و با پرداخت به این گسترده در جشنواره حسنات باید افق دید مردم را فراتر از کمک‎های نقدی و مالی برد.

جعفری عنوان کرد: در دوسال گذشته این جشنواره شاهد پیشرفت‎های زیاد این جشنواره بودیم و امسال برگزاری کارگاه آموزشی فیلم‎نامه نویسی با هدف ارتقا سطح کیفی فیلم‎نامه‎های جشنواره برای علاقمندان مثمر ثمر است.