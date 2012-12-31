به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی صبح دوشنبه در جمع اساتید و مربیان عقیدتی سپاه استان بوشهر اظهار داشت: خروجی نظام آموزشی در سپاه باید تربیت معنوی و دینی کارکنان باشد و اگر مسائل معنوی در درون دل‌ها رسوخ پیدا کرد، نظام آموزشی ما بسیار کارساز خواهد بود.

امام جمعه موقت بوشهر افزود: برای تعمیق معنویت در سپاه نظریات متفاوتی وجود دارد اما در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه که متولی این امر مهم است سه راهکار وجود دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) ادامه داد: آموزش و ایجاد فضاهای معنوی، برگزاری جلسلت دعا، روضه خوانی و تزریق روحیه‌های معنوی از جمله این راهکارها برای تعمیق معنویت در بین کارکنان است.

وی اضافه کرد: نظارت و کنترل مجموعه نیز از دیگر راهکارها است و آن بدین معنا است که باید طوری برنامه ریزی کرد که زمینه ارتقای معنوی کارکنان به نقطه اوج برسد.

حجت الاسلام دشتی آموزش های عملی برای ایجاد معنویت در هر مجموعه ای را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: آموزش های عملی از موثرترین روش های تعمیق معنویت است و این به منزله آن است که آنچه را بر زبان می آوریم در ابتدا خود به آن عمل کنیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) بیان کرد: برای توسعه دایره معنویت در هر مجموعه ای باید اقدام به تربیت مربی برای تاثیرگزاری بیشتر بر روی افراد کرد.

وی در ادامه به موضوع مدیریت و امر تربیت و آموزش اشاره کرد و گفت: مدیریت مقوله ای است که با اصل تربیت کاملا جداست و به مراتب بسیار سخت تر از تربیت بوده و از جمله عواملی است که در تربیت معنوی افراد بسیار کارساز است.

در پایان این نشست اعضای شرکت کننده در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.