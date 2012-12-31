به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان کشور و انتخابی مردان آهنین با حضور 105 نفر شرکت کننده و عوامل اجرایی از 5 تا 8 دی‌ماه سال جاری در قاین بیرجند برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها نمایندگان 30 استان کشور حضور داشتند که در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و فینال به رقابت پرداختند.

مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات با انتخاب 50 نفر برای صعود به مرحله نیمه نهایی به پایان رسید که مهرداد باجلان ورزشکار دورودی‌ به عنوان دوم دست یافت.

بنابر این گزارش حامد امیری دیگر شرکت‌کننده‌ی نامدار لرستانی به دلیل بروز سانحه تصادف، علی‌رغم آمادگی بالا، از شرکت در این مسابقات باز ماند.