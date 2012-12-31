کلاهبرداری میلیونی به بهانه فروش خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، 22 بهمن سال گذشته خریدار یک دستگاه خودرو پراید با مراجعه به کلانتری 163 اوین به مأموران اعلام کرد : 21 شهریور از طریق آگهی روزنامه اقدام به خرید یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی ... از فردی به نام "جهانگیر . م" کردم . پس از گذشت چند ماه جهانگیر . م به همراه همسر و فرزندش به در منزل ما مراجعه کرد و به بهانه باز پس گرفتن خودرو و با ترفند خاصی اقدام به کلاهبرداری و گرفتن خودرو از من کرد . او چکی را تحت عنوان چک 5 میلیون تومانی به من تحویل داد و به بهانه اینکه مادر همسرش در بیمارستان بستری است ، بلافاصله ماشین را از من بازپس گرفت و به سرعت از محل رفت . پس از رفتن او ، زمانیکه مبلغ درج شده بر روی چک را نگاه کردم متوجه شدم که مبلغ درج شده ، نه 5 میلیون تومان بلکه 5 میلیون ریال است.

همزمان با ارجاع پرونده مالباخته به پایگاه یکم ، کارآگاهان این پایگاه با بررسی شکایت های مشابه اطلاع و شناسایی متهم تحت تعقیب آنها از سوی سایر مالباختگان دریافتند که این متهم با انجام معاملات نیمه کاره ، اتومبیل های مردم را تصاحب کرده و سپس با انتشار آگهی فروش خودرو در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام به فروش آنها کرده و متواری شده است.

یکی از این مالباختگان پس از حضور در پایگاه ، در اظهارات مشابه به کارآگاهان گفت : سال گذشته یک دستگاه خودرو پراید را به قیمت 6 میلیون و 150 هزار تومان از شخصی به نام جهانگیر . م خریداری کردم. با پرداخت پول قرار بر این شد تا او ظرف مدت سه روز سند قطعی را به نام بنده انتقال دهد اما پس از گذشت حدود یک ماه این کار صورت نگرفت .سرانجام یک روز او همراه همسر و پدرش به منزل بنده مراجعه کرد و به صورت توافقی قرار شد تا خودرو و مبایعه نامه را به وی بازپس داده و من نیز یک فقره چک به مبلغ 5 میلیون تومان را در ازای پول خودرو تحویل بگیرم اما پس از رفتن آنها متوجه شدم که به جای چک 5 میلیون تومانی یک فقره چک 500 هزار تومانی به من تحویل داده اند.

با توجه به شیوه و شگرد متهم در کلاهبرداری ، کارآگاهان پایگاه یکم با انجام چهره نگاری و بررسی بانک اطلاعاتی پلیس موفق به شناسایی "جهانگیر . م" 39 ساله به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری شدند که در سال 85 و 89 نیز به اتهام کلاهبرداری و از سوی پایگاه سوم و چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، دستگیر و روانه زندان شده بود.

با شناسایی دقیق هویت متهم پرونده ، کارآگاهان با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از سوابق متهم و انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه وی در شهرستان کرج ـ فاز چهارم مهر شهر – بلوار گل ها شده و با انجام هماهنگی های قضایی و اخذ نیابت قضایی ، مخفیگاه متهم را تحت مراقبت های پلیسی قرار داده و پس از اطمینان از حضور در مخفیگاهش وی را دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

با انتقال متهم به پایگاه یکم پلیس آگاهی ، وی از سوی مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفت و به ناچار به دهها فقره کلاهبرداری به شیوه فوق و همچنین خیانت در امانت در طول یک سال گذشته اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام ، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره کلاهبرداری و شناسایی از سوی تعدادی از مالباختگان ، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است . از تمام مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم و طرح شکایات خود به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان نیاوران ـ سه راه یاسر مراجعه کنند.

