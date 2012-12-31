رویکرد پژوهش محور باید در دانشگاه حاکم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری در جمع اساتید برگزیده حوزه پژوهش در دانشگاه خوارزمی گفت: در جامعه آینده دانشگاه‌ها نقش اساسی دارند و در این راستا برنامه های دانشگاه باید در راستای مسائل جامعه و حل مشکلات آن باشد.

معاون پژوهش و فناوری در ادامه افزود: ما در دهه پیشرفت و عدالت هستیم همه ما در این زمینه مسئولیت داریم اساتید و پژوهشگران می توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: پیشرفت عدالت یعنی دستیابی به توانمندی‌های بالای علمی و فناوری و سعادت بشری بعلاوه اینکه در درون آن عدالت هم هست.

مهدی نژاد ضمن تاکید بر ارتباط صنعت با دانشگاه اظهار داشت: تلاش علمی و صنعتی هر دو لازمه یکدیگر هستند ما باید با برنامه ریزی صحیح روابط بین صنایع و جامعه دانشگاهی را روز به روز مستحکم تر کنیم باید فکر و ایده و پژوهش نو وارد صنعت شود تا چرخ صنعت شتاب یابد و تحولی در این زمینه داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به دانشگاه‌های نسل سوم گفت: امروز نسل سوم دانشگاه‌ها در دنیا دانشگاه‌های پژوهش محور هستند دانشگاهی سرزنده و فعال است که پژوهش در آن نقش اساسی داشته باشد.



معاون پژوهش و فناوری در ادامه افزود: در زمینه آموزش ما از مرحله صرف آموزش گذاشته ایم نباید فقط مصرف کننده تولیدات علمی سایر کشورها باشیم باید از طریق پژوهش به تولید علم نافع دست پیدا کنیم.

مهدی نژاد در خصوص نقش اساتید دانشگاه‌ها در زمینه دانشگاه‌های پژوهش محور گفت: اساتید باید روحیه تدبر و پژوهش را در دانشجویان زنده کنند در این زمینه اساتید و دانشجویان باید حضور موثر در محیط کار و دانشگاه داشته باشند در این صورت است که می توانیم در راستای علم نافع علمی که برای جامع مفید باشد حرکت کنیم علمی که در چرخه زندگی قرار نگیرد علم موثر نیست.

معاون پژوهش و فناوری در پایان افزود: پژوهش باید هدفمند باشد دیگر آموزش صرف کفایت نمی کند باید در بحث پژوهش شاهد رویکرد متفاوت و گسترده در دانشگاه‌ها باشیم تا بتوانیم در راستای حل مشکلات کشور قدم برداریم.

وی افزود: حاکمیت رویکرد پژوهش محور در دانشگاه‌ها با نگاه عدالت محور باعث پیشرفت جهشی و تعالی دانشگاه‌ها خواهد شد.