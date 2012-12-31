به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایش هفتاد دقیقه‌ای، رضا مولایی به عنوان بازیگر ثابت حضوردارد و هر شب یک بازیگر مهمان که تا به حال هیچ یک از اجراها را ندیده و نمایشنامه را هم تا شب اجرا نخوانده است ستاره نمایش‌ می‌شود.

نمایش "درخت بلوط" اثر تیم کراوچ که از 8 آذرماه هر شب ساعت 18:30 با هنرمندی بازیگرانی چون سروش صحت، برزو ارجمند، اشکان خطیبی، علی سرابی، امیر آقایی، مهدی پاکدل، حمیدرضا پگاه، کیهان ملکی، میرطاهر مظلومی، کامبیز دیرباز و... در سالن شماره یک مجموعه ایرانشهر روی صحنه رفت 10 دی ماه با بازی کاوه آفاق خواننده جوان کشور روی صحنه رفت.

گروه تئاتر "نقشینه" شب گذشته میزبان مخاطبانی بود که برای دیدن این خواننده جوان روی صحنه تئاتر به تماشاخانه ایرانشهر آمده بودند. آفاق که چندین سال است به صورت حرفه‌ای در حیطه موسیقی فعالیت می‌کند برای اولین بار با رضا مولایی در جدیدترین اثر نمایشی گروه تئاتر"نقشینه" همبازی شد. در پایان اجرای شب گذشته تماشاگران ترانه "شال" آفاق را با صدای بلند خواندند.

تاکنون هنرمندانی نظیر پانته‌آ بهرام، باران کوثری، بهنوش طباطبایی، لیلی رشیدی، فلامک جنیدی، کیومرث پور احمد، محمدرضا هدایتی، بهرام عظیمی، رحمت امینی,علی اوجی و آرد آریا.. به تماشای"درخت بلوط" نشستند.

