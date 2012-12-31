کردستان نائب قهرمان مسابقات کشوری در رشته کونگ فو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات تیم استان کردستان با کسب سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز در بین 27 استان شرکت کننده در قالب 28 تیم به مقام نائب قهرمانی رسید.

مجتبی فعله گری، فرزین احمدی و افشین شیخ احمدی مدال طلا، فرهاد مرادنژاد و فردین قوامی مدال نقره، فواد کریمی، سید کاوه پناهی و شعیب رستمی به مدال برنز دست یافتند.

برگزاری دو دوره کلاس مربیگری و داوری بدمینتون در کردستان

دو دوره کلاس مربیگری و داوری بدمینتون مختص پرسنل آموزش و پرورش در سنندج برگزار شد که افراد آزاد نیز می توانند در آن شرکت کنند.

ظرفیت هر کلاس 25 نفر است و سهیلا الماسی از سنندج داور بین المللی درجه یک آموزش کلاس داوری را بر عهده دارد.

کریم بیگی مربی بین المللی از ایلام نیز مسئولیت آموزش کلاس مربیگری را بر عهده دارد که از سوی فدراسیون انتخاب شده است.

نمایشگاه کتاب با عنوان بصیرت افزایی در کردستان برپا شد

این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت 9 دی ماه و فتنه سال 88 به مدت 10 روز در محل نمایشگاه صنایع دستی استان کردستان برگزار شده است.

نمایشگاه کتاب بصیرت افزایی با بیش از دو هزار جلد در موضوعات مذهبی، روانشناسی، جنگ نرم، تهاجمات فرهنگی، بصیرت افزایی، قرآنی، تربیتی، محصولات فرهنگی و نرم افزاری بر پا شده است.

این نمایشگاه با همکاری معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، فرمانداری، امور اجتماعی استانداری کردستان و موسسه فرهنگی ولایت کردستان برپا شده است.