کمیته ستاد دهه فجر در دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست گردهمایی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان، با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی ها در اطلاع رسانی در سطح جامعه، اظهارداشت: امسال با توجه به قرارگرفتن در آخرین دهه فجر در دولت دهم باید عملکرد و دستاوردهای دولت در ایام الله دهه فجر اطلاع رسانی شود.

وی بر ایجاد تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه و بالعکس تاکید کرد و بیان داشت: تعامل این دو مجموعه تاثیر بسزایی در اطلاع رسانی دقیق، جامع و به موقع دارد.

اولیایی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی مردمی بوده و مبتنی بر اهداف اسلامی است، افزود: باید در ایام الله دهه فجر رویکرد برنامه ها، اهداف تشکیل انقلاب اسلامی ایران باشد.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی خواستار روابط دوستانه بین مردم و روابط عمومی ها شد و گفت: تشکیل ستاد دهه فجر در ادارات نقش بسزایی در اطلاع رسانی ها دارد.

اولیایی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی ها به موقع باید انجام شود، افزود: عدم تحقق این امر، منجر به هدر رفتن اثرات منطقی و جامع اطلاع رسانی ها می شود.

وی زودهنگام بودن اطلاع رسانی ها و دقیق بودن اطلاع رسانی ها را از دیگر ویژگی های روابط عمومی ها عنوان کرد و گفت: اطلاع رسانی نادرست منجر به بدبینی مردم و عدم اعتمادشان به دستگاه های دولتی می شود.

به گفته وی میزان مشارکت نها در برخی پروژه های مشارکتی باید دقیق تعیین شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: دستگاه های اجرایی باید اقداماتی را که سالانه در راستای تحقق شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده، ارائه دهند.