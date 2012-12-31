برداشت 9 میلیارد ریال گل زینتی در خراسان جنوبی

غلامرضا هادربادی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: 15 هکتار از اراضی استان به کشت گل های زینتی اختصاص دارد.

وی از افزایش 10 درصدی تولید گلهای زینتی در استان خبر داد و افزود: امسال 760 هزار قلمه گل ریشه دار به همراه نشاء و 30 هزار گیاه گلدانی از سطح اراضی استان برداشت شده است.

وی با بیان اینکه 15 درصد گل های زینتی استان به استاهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ارسال می شود، عنوان کرد: امسال یک میلیارد و 45 میلیون ریال گل زینتی از خراسان جنوبی به این دو استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه یک هکتار از فضای گلخانه ای استان نیز به کشت گل های زینتی اختصاص یافته است، بیان داشت:شهرستان خوسف بیشترین سطح تولید گل های زینتی استان را دارد.

وی از اشتغال 60 نفر در حوزه تولید گل های زینتی در استان خبر داد و بیان کرد: 18 نفر در گلخانه های پرورش گل زینتی و 41 نفر در فضای باز مشغول تولید گلهای زینتی در خراسان جنوبی هستند.

به گفته وی گل رز، نرگس، شمعدانی ، پتوس و رزماری از جمله گل های زینتی و گلدانی در استان خراسان جنوبی هستند.

خراسان جنوبی پنجمین استان تولید کننده گل نرگس کشور است

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی پنجمین استان تولید کننده گل نرگس در کشور است، ادامه داد: این محصول پس از زرشک، زعفران، عناب و انار پنجمین محصول استراتژیک استان محسوب می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی سطح زیر کشت گل نرگس در استان را 9 هکتار اعلام کرد و بیان داشت: شهرستان خوسف با هشت هکتار بیشترین سطح زیرکشت این گل را دارد.

وی با بیان اینکه امسال پیش بینی برداشت 11 میلیون شاخه گل نرگس در استان وجود دارد، تصریح کرد: پیش بینی می شود 9 میلیون شاخه گل نرگس در شهرستان خوسف برداشت شود و 850 میلیون ریال درآمد برای بهره برداران آن داشته باشد.

وی عنوان کرد: گلهای زینتی شاخه بریده از قیبل گل رز حدود سه هزار ریال، گل نرگس حدود یک هزار ریال و گیاهان گلدانی از قبیل شمعدانی، پتوس و رزماری حدود 10 هزار ریال از کشاورزان خریداری می شود.

هادربادی اظهار کرد: از مهم‌ ترین راهکارهای افزایش گل نرگس روش‌های به ‌زراعی است که می ‌تواند کیفیت گل تولیدی را افزایش دهد.