به گزاری خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی با بیان این مطلب اظهار داشت: جلسه ای در تهران با حضور عباسی وزیر ورزش و جوانان و سمیعی نژاد مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه برگزار شد که نتیجه این جلسه در مورد فروش ورزشگاه نقش جهان اصفهان به کارخانه فولاد مبارکه مثبت ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه به یکی دو جلسه دیگر نیاز داریم تا هیئت دولت در مورد واگذاری ورزشگاه به فولاد مبارکه تصمیم‌گیری کند و فکر می‌کنم وضعیت فروش این پروژه تا ظرف ۱۰ روز آینده مشخص شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان تصریح کرد: مشکل واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به فولاد مبارکه قیمت آن نیست بلکه مهم این است که این ورزشگاه هرچه زودتر راه اندازی شود.

وی اضافه کرد: البته استانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، وزارت ورزش و جوانان و فولادمبارکه در تلاش هستند این امر محقق شود.

