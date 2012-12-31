۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

طی هفته جاری/

جوی پایدار بر هوای استان کرمانشاه حاکم می شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته برای هفته جاری در استان کرمانشاه پدیده خاصی را پیش بینی نمی کنیم.

مجتبی میلادی درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: شرایط نسبتا پایدارمستقر بر جو منطقه همچنان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و به جز وزش باد و افزایش ابر در برخی ساعات پدیده خاصی برای جو استان پیش بینی  نمی شود.

وی ادامه د اد: در روزهای آینده شاهد کاهش دما در استان خواهیم بود.

وی هوای امروز را صاف تا قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر پیش بینی کرد.

میلادی تصریح کرد: در طی روز های سه شنبه و چهارشنبه نیز هوای استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: برای روزچهارشنبه نیز هوایی کمی تا قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر و احتمالا رگبار خفیف درارتفاعات  پیش بینی می شود.

میلادی هوای روز جمعه پانزدهم دی ماه را هم صاف تاقسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و احتمال مه صبحگاهی در برخی نقاط استان کرمانشاه دانست.
 
 

