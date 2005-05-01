مدير گروه فرهنگ، تاريخ و هنر شبكه يك: شبكه تلويزيون كابلي نياز به حمايت ويژه دارد

" محمد مهدي طباطبايي نژاد " مديرگروه فرهنگ، تاريخ و هنر شبكه اول سيما درگفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" ضمن اشاره به مطلب فوق گفت : درعصر ارتباطات توسعه رسانه به هرشكلي ودرمدل هاي مختلف ضروري است چرا كه مخاطبان گسترده هستند بنابراين تاسيس شبكه كابلي ضروري است. ولي قبل از راه اندازي بايد بحث حقوقي وقانوني آن را مشخص كنيم وي ماهيت شبكه كابلي را چنين ارزيابي كرد : به طورطبيعي برنامه هاي شبكه كابلي توسط مخاطبان و بنا به ذائقه شان انتخاب مي شود، چرا كه مخاطبان براي ديدن اين برنامه ها هزينه پرداخت مي كنند . بنابراين شبكه كابلي كاملا مخاطب محوراست وبه فراخور نياز مخاطبان برنامه پخش مي كند . البته بايد اشاره كنم وقتي كه شبكه كابلي راه اندازي شد ما نبايد دركوتاه مدت انتظار موفقيت داشته باشيم بلكه بايد تعريف ها مشخص شود وازسوي ديگر شبكه كابلي نياز به حمايت ويژه دارد .

وي با اشاره به مديريت شبكه كابلي كه بعد ازحل موانع قانوني مي تواند خصوصي باشد، گفت : ما مي توانيم ازبرنامه سازان خصوصي در چهارچوب قانون بهره ببريم .

مديرگروه فرهنگ تاريخ وهنر شبكه اول سيما درباره محدوديت ها گفت : ازآن جايي كه شبكه كابلي تعريف مشخصي ازمخاطب دارد و مخاطبان آن خاص است، بنابراين برخي ازمحدوديت هاي سليقه اي كه به لحاظ اخلاقي و شرعي مشكلي ندارد، قابل حذف شدن است. به شرط آن كه به فرهنگ آييني و ملي ما لطمه نزد. چه بسا كه درشبكه جام جم نيز برخي از سخت گيري ها كه به دليل فراگيري مخاطبان درشبكه هاي داخلي وجود دارد اعمال نمي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه كشورهاي هندوستان و پاكستان، بعد از راه اندازي شبكه كابلي فرهنگ شان تحت تاثير قرارگرفت و تجربه بدي داشتند، آيا ما با اين مشكلات برخورد نخواهيم كرد؟ گفت : ما يك تجربه اشتباه هم دربحث خصوصي سازي داشتيم. چرا كه بحث خصوصي سازي دراغلب كشورهاي توسعه يافته ابتدا روي اقتصاد انجام شد و فرهنگ درآخر قرار گرفت. ولي دركشور ما ابتدا با فرهنگ شروع شد. البته اميدوارم كه قبل از راه اندازي شبكه تلويزيون كابلي تمام جوانب سنجيده شود تا با مشكلي برخورد نكنيم .