طرح "باز هم زندگی" در طرقبه برگزار می شود

احمد جاهد طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای بیانات مقام معظم رهبری و نهادینه شدن سبک زندگی اسلامی سازمان فرهنگی هنری شهرداری طرقبه اقدام به اجرای طرحی ویژه بانوان این شهر کرده که ثبت نام آن تا سیزدهم دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه با اشاره به اینکه دوره اول در چهار محله این طرح به اجرا در خواهد آمد، افزود: در این طرح که خدمات به صورت کارگاه های آموزشی رایگان ارائه می شود برنامه های متنوعی همچون مهارت های زندگی، همسرداری، فرزند پروری، تغذیه و سلامت به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.

جاهد طلب تصریح کرد: این طرح در محله های گلستان، ویلاشهر، طرقدر و طرقبه با استعداد 120 نفر از بانوان با بهره بردن از اساتید دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا اردیبهشت ماه سال 92 ادامه خواهد داشت گفت: رضایت از زندگی، آیین زندگی در گوشه‌ای از سبک زندگی جای می‌گیرند، اما سبک به آن معنا است که بنیان‌های فرد در جنبه‌های مختلف استوار شده باشد که مخالفت با آن بسیار سخت باشد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه لازمه دست یافتن به سبک زندگی را پژوهش و طراحی مؤلفه‌های این سبک دانست و بیان کرد: سبک های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی گیرد و تلاش داریم در طول برگزاری این دوره ها شرکت کنندگان را با مسائل گوناگون در این خصوص آشنا کنیم.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام به خانه های فرهنگ محله ویلاشهر و باغبان طرقبه و نیز کانون های خاتم الانبیاء گلستان و شهدای طرقدر مراجعه کنند.