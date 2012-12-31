به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار ضیایی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در یک مصاحبه زنده تلویزیونی با شبکه استانی باران و همزمان با برگزاری شانزدهمین جشنواره منطقهای قصهگویی در رشت، گفت: این کتابها با هدف احیا و گسترش فرهنگ قصهگویی به زبان و گویشهای گیلکی، تالشی، شرق گیلانی و غرب گیلانی منتشر میشود و در هر کتاب قصهها به زبان فارسی نیز ارایه میشود تا مخاطبان غیر بومی استان گیلان هم بتوانند از قصههای این منطقه از کشور بهرهمند شوند.
معاون فرهنگی کانون استان گیلان همچنین گفت: قصه و قصهگویی علاوه بر تکوین شخصیت کودکان به آنها کمک میکند تا ادبیات شفاهی را درک کنند و گذشته را بفهمند. این امر به بزرگسالان نیز فرصت میدهد پای کودکان را به میدان تجربههای ادبی بکشانند.
وی در این برنامه ضمن تشریح شانزدهمین جشنواره قصهگویی منطقهای به میزبانی کانون استان گیلان، تاکید کرد قصهگویی در کشور ما قدمت زیادی دارد اما این سنت با نفوذ وسایل ارتباط جمعی و مسایل شهرنشینی در خانوادهها رو به افول است. در مجموع در کشور ما همیشه قصه، متکی به اصول تربیتی و آموزههای دینی، بومی و محلی بوده و در قصههای ایرانی از قصههای قرآنی بسیار استفاده میشود.
معاون فرهنگی کانون استان گیلان در بخشی از این گفتوگو، قصه گویی را یکی از فعالیتهای اصلی کانون دانست و ادامه داد: قصه گویی تقسیم تجربه بین قصهگو و شنونده است و کودکان به کسی که خوب قصه بگوید اعتماد میکنند. با ایجاد ارتباط مناسب، قصهگو به خوبی میتواند به روشی غیرمستقیم بر تربیت کودکان و نوجوانان تاثیر بگذارد.
وی افزود: یک قصهگوی ماهر با هنر خود و انتخاب قصه تاثیرگذار میتواند مفاهیم دلخواه خود را به مخاطب القا کند. از این رو قصه فقط فاتح دنیای کودکان نیست، بلکه بزرگسالان نیز هنگام شنیدن یا خواندن قصه، مانند کودکان با قصه همدل و همراه میشوند و صمیمیت و صفای کودکانه مییابند.
ضیایی به حضور 40 قصهگو از 8 استان کشور در جشنواره منطقهای اشاره کرد و یادآور شد، قصهگویان در این دوره با موضوعهای آزاد، قصههای کهن برگرفته از کتابهای منطق الطیر، کلیله و دمنه، مرزبان نامه و قهرمانان ملی ایرانی و متون کهن با یکدیگر به رقابت میپردازند.
یکی از چهار جشنواره منطقهای شانزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی به میزبانی کانون استان گیلان از تاریخ 10 الی 12 دی ماه در رشت برگزار میشود.
همزمان شهر بندرعباس میزبانی بخشی از این جشنوارهها بر عهده دارد. برگزیدگان این 4 رقابت به مرحله نهایی جشنواره که طی روزهای 28 بهمن تا 1 اسفند 1391 در تبریز برگزار میشود، راه مییابند.
نظر شما