نمایش" تویی که نمی شناسمت" انتظار مادران شهدا را به تصویر می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش تویی که نمی شناسمت از 9 تا 16 دیماه با به تصویر کشیدن دغدغه مادران شهدای گمنام مهمان تئاتر دوستان در تالار هودی شیراز است.

در این نمایش فرانک جواد پور، ماریا شریف پور ، سید یوسف موسوی، مجتبی کاتوزیان به ایفای نقش می پردازند.

نویسنده و کارگردان این نمایش گفت: نمایش تویی که نمی‌شناسمت داستان مادر شهید گمنامی است که هر پنجشنبه به اتفاق مادران شهید دیگر چشم انتظار آمدن فرزندش در قطعه شهدای گمنام حضور می‌یابد و عاشورا هر سال نذری را ادا می‌کند.

آرمان طیران ادامه داد: این مادران تمام عمر خود را در برزخ نیامدن فرزندان به سر می برند و با متانت مادرانگی گذران عمر می کنند و در نهایت در یک امید و انتظار در روز عاشورا، این مادر شهید دچار ایست قلبی می‌شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با شروع اجرا و بدون تبلیغات وسیع استقبال مردم از این نمایش خوب بوده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان فارس در این خصوص گفت: این داستان ارتباط با فضای تفکری خانواده های ایرانی بعد از جنگ را نشان می دهد.

حسین قهرمانی بیان کرد: تویی که نمی‌شناسمت ، با رویکرد و فضای تفکری گرفتاریهای مادران شهدا و خاطرات شهدای مفقودالاثر را واکاوی می کند.

وی اضافه کرد: ارزش معنوی خانواده شهدا برای جامعه ایرانی، چالشهای مادران شهدا و چشم انتظاری و انتظارات در تویی که نمی‌شناسمت به خوبی به اجرا در آمده است