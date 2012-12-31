برگزاری کارگاه منطقه ای برای شناخت پلنگ آسیایی در گلستان

محمد مشملی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره آموزشی با هدف آشنایی کارشناسان محیط زیست و آموزش از فردا به مدت دو روز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این دوره آموزشی مدعوینی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های گیلان ، مازندران ، اصفهان ، یزد ، کرمان و سیستان و بلوچستان ،اعضای سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و کارشناسان محیط زیست استان با مباحث مدل سازی پلنگ ایرانی به صورت منطقه ای آشنا می شوند.

وی عنوان کرد: سر فصل های این دوره آموزشی شامل مطالعات سیستماتیک حیات وحش ، مدلسازی پراکنش پلنگ ایرانی به صورت منطقه ای ، آشنایی با روشهای ظرفیت سازی جوامع محلی برای کارشناسان و با حضور افراد محلی و تعیین اولویت های ظرفیت سازی محلی به صورت منطقه ای است.

ممشلی بیان داشت: بررسی نیازهای آموزشی ، مهارتی و تجهیزاتی ادارات کل محیط زیست منطقه در خصوص موارد خاص کار با گونه های گوشتخوار از دیگر سرفصل هاست که توسط خانم دکتر صانعی از موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی ارائه می شود.