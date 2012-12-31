سرپرست جدید کتابخانه های استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی که با حضور سید جواد سادات فاطمی، معاون امور مجلس، استانها و انجمن کتابخانه های عمومی کشور، ابوالفضل طاهرخانی، معاون سیاسی امنیتی استانداری، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نصیری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مدیران و مسئولان در کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد از خدمات 13 ساله محمود لالوها مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی استان تجلیل شد.

سید جواد سادات فاطمی در این مراسم گفت: کتابخانه های استان قزوین در مقایسه با سایر استانهای کشور از نظر کیفی و فنی در جایگاه بالایی قرار دارد و شاخص است.

وی افزود: لالوها از مدیرانی بود که عمر خود را در کتابخانه سپری کرد و کارهای ارزشمند این مدیر برای بسیاری از مسئولان الگو و سرمشق است و با تجربه بالا، دلسوزی فراوان و تعهد کاری خدمات ماندگاری در این استان برجای گذاشت.

سادات فاطمی بیان کرد: اگر بتوانیم از دوران مسئولیت خود برای خدمت به مردم استفاده کنیم سربلندیم در غیر این صورت از آزمون الهی هم موفق خارج نشده ایم و در خسران خواهیم بود.

این مسئول تصریح کرد: افزایش میزان مطالعه در میان مردم نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی جامعه و پیشرفت و توسعه کشور دارد لذا باید با تجهیز کتابخانه ها برای جلب بیشتر جوانان و نوجوانان به این مکانهای فرهنگی اقدام کنیم.

معاون امور مجلس و استانهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور نقش کتابداران را در جذب کتاب خوان در این مراکز مهم دانست و یادآورشد: برخورد محترمانه و توام با رافت می تواند نوجوانان و جوانان بیشتری را برای حضور در کتابخانه ها ترغیب کند و تعهد کاری تلاش گران این عرصه در افزایش سرانه مطالعه بسیار تعیین کننده است.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات 13 ساله محمود لالوها مدیرکل سابق، محمد رضا مولایی به عنوان سرپرست جدید کتابخانه های عمومی استان قزوین منصوب شد.

لالوها که از مدیران باسابقه، متعهد و توانمند استان قزوین بشمار می رود و خدمات ارزنده ای در دوران تصدی خود در کتابخانه ها بر جای گذاشته است به افتخار بازنشستگی نائل شد.