  1. فرهنگ و ادب
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

مخالفت با استعفای مسئول کارگروه کاغذ وزارت ارشاد

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با درخواست کناره‌گیری داریوش رضوانی، مشاور اجرایی این معاونت و مسئول کارگروه کاغذ این وزارتخانه مخالفت کرد.

داریوش رضوانی، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز دوشنبه 11 مهر در این باره به خبرنگار مهر، گفت: حدود 4 ماه پیش مسئولیت مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن وزارت ارشاد به بنده محول شد.

وی افزود: با توجه به تراکم فعالیت‌های این شرکت تعاونی که شامل چندین پروژه مسکن مهر در کرج و مهرشهر و برخی دیگر از شهرهای پیرامون تهران و نیز استان البرز است، بنده از آقای اسماعیلی خواستم که اجازه بدهد از معاونت فرهنگی بروم.

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اضافه کرد: آقای اسماعیلی با درخواست بنده مخالفت کرده است، اما برخی از پروژه‌های شرکت تعاونی مسکن وزارت ارشاد که به آنها اشاره کردم، مشکلات جدی دارد و اگر نتوانم به صورت تمام وقت در این حوزه فعالیت کنم، ممکن است مشکلات بیشتر هم بشود.

داریوش رضوانی ادامه داد: در هر حال امیدوارم با استعفای بنده موافقت شود تا بتوانم قدمی برای حل مشکل مسکن کارکنان عزیز وزارت ارشاد بردارم.

داریوش رضوانی قبل از آمدن به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم سال 1390 و تصدی مشاور اجرایی این معاونت در دوره بهمن دری، به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری فعالیت می‌کرد.

وی مدتی بعد به عنوان معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران (دوره بیست و پنجم) منصوب شد. وی هم اکنون نیز عضو شورای سیاستگذاری این نمایشگاه (برای دوره بیست و ششم) است.

رضوانی چندی قبل هم با رفتن دری و آمدن اسماعیلی در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و جدی شدن بحران کاغذ، از سوی سرپرست این معاونت به عنوان مسئول کارگروه حل مشکل کاغذ وزارت ارشاد منصوب شد.

