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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

عزیزی مطرح کرد:

تجهیز کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای در ندامتگاه‌های البرز نیازمند تخصیص اعتبار

تجهیز کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای در ندامتگاه‌های البرز نیازمند تخصیص اعتبار

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز گفت: تجهیز کارگاه های فنی و حرفه ای در ندامتگاه های استان البرز نیازمند تخصیص 100 میلیون تومان اعتبار است.

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با طرح پیشنهاد اختصاص مبلغ 100 میلیون تومان برای تجهیز کارخانجات و کلاسهای فنی و حرفه ای استان البرز گفت: به منظور افزایش 10 رشته شغلی و ایجاد فضای لازم برای آموزش زندانیان لازم است دست کم مبلغ 100 میلیون تومان برای تجهیز کارگاههای فنی و حرفه ای اختصاص یابد.

وی افزود: اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز وظیفه ذاتی خود می داند که برای ارتقای سطح آموزش زندانیان تمام تلاش خود را به کار گیرد.

عزیزی تبدیل استعدادهای بالقوه زندانیان به فعل را ضروری دانست و گفت: بر این اساس حتی می توانیم از مددجویانی که دارای مهارت و تحصیلات هستند بهره گرفت و به عنوان مربی فنی و حرفه ای حقوق دریافت کنند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز با اعلام آمادگی این اداره کل مبنی بر مشارکت و همکاری در ارتقای سطح اشتغال و حرفه آموزی زندانیان استان گفت: زندانیان همچون سایر اقشار جامعه حق دارند از خدمات اجتماعی و حمایتی برخوردار شوند و به صرف زندانی بودن نباید از سایر حقوق اجتماعی محروم شده و آموزش فنی و حرفه‌ای به تمامی اقشار جامعه از وظایف مهم و در حال اجر‌است.
 

کد مطلب 1780474

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