ناکارآمدن نشان دادن نظام جمهوری اسلامی توطئه جدید دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان،با بیان اینکه دشمن به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی است، اظهارداشت: امسال عملکرد دستگاه های اجرایی استان در قالب نمایشگاهی برای مردم اطلاع رسانی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز در عصر انفجار اطلاعات به سر می بریم، افزود: باید اطلاع رسانی ها جامع و دقیق باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز عصر دیجیتال و آنلاین نیز شناخته شده است، عنوان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در این فضا اطلاع رسانی مجازی با مدیریت انجام شود.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه امروز گسترش فرهنگ و فضای اطلاعاتی در جامعه تغییر کرده است، تصریح کرد: اطلاع رسانی ها نیز در سطح جهان با توجه به امکانات و تجهیزات موجود تغییر کرده و لزوم بروز بودن اطلاعات روابط عمومی ها را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی خود نسبت به اطلاع رسانی وقایع رومزه توجه داشته باشند، تاکید کرد: در صورت عدم اطلاع رسانی واقعه ای، رسانه خود به جمع آوری اطلاعتات پرداخته و ممکن است اطلاعات نادرست ارائه شود.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه هم اکنون در آستانه 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و چهارمین انتخابات شورای اسلامی هستیم، افزود: اطلاع رسانی ها در فضای انتخابات به گونه ای باشد که کاندیداها خدمات دولت فعلی را زیر سوال نبرند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر امسال به دلیل قرار گرفتن در انتخابات از حساسیت بیشتری برخوردار است، افزود: از هم اکنون باید برای اطلاع رسانی برنامه ریزی های جامعی انجام شود.

وی ادامه داد: هم اکنون همه جریانات و گروه ها برای وارد شدن به عرصه انتخابات در حال آماده سازی هستند.

گلستانی فرد با بیان اینکه در این راستا گروه های منتقد و رقبای دولت نیز حضور فعال خواهند داشت، افزود: این گروه ها برای لطمه زدن به دولت در حال آماده شدن، هستند.

به گفته وی در چنین شرایط و فضایی وظیفه و رسالت روابط عمومی ها و نحوه اطلاع رسانی جامع آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم خدمات زیادی برای مردم مناطق محروم و دور افتاده انجام داده است، یادآور شد: بزرگترین اقدامات دولت طرح هدفمندی یارنه ها یا جراحی بزرگ اقتصادی کشور است.