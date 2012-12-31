مدل های غربی برای توسعه جهان سوم محکوم به شکست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رشید که با مجله اشپیگل گفتگو می کرد، افزود: به نظر من مدل غربی برای تاثیر گذاری در تحولات کشورهای جهان سوم محکوم به فناست. غرب نمی فهمد که چطور با کشورهایی که دیگر اقتدار ندارند و در آستانه فرو پاشی هستند چگونه رفتار کند.

وی گفت: تلاش ها در عراق و همینطور در افغانستان شکست خورده و بطور ساده آنها قادر به توسعه اقتصاد بومی نیستند. نه آژانس کمک و امداد آمریکا و نه آژانس همکاری های فنی بین المللی (GIZ) قادر به برخورد با آن نیستند. اینها چیزی بیش از کمک های موقت ارائه نمی کنند. میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد اما هیچ تاثیر مهمی در بر نداشت.

این روزنامه نگار پاکستانی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تلاشهای آمریکا پیش از عقب نشینی خود در سال 2014 از افغانستان برای سازش در این کشور، گفت: از قرار معلوم آمریکا هم قادر به وساطت در افغانستان نیست این را ما در شکست این کشور در میانجیگری با طالبان در گفتگوهای دوحه دیدیم. آمریکا باید خود را محدود کند تا میانجیگری تسهیل شود. برای نمونه صلیب سرخ جهانی می تواند بهترین تماس را با طالبان داشته باشد. سازمان های کمک و امداد سوئدی هم که در مدرسه سازی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال بودند بهتر می توانند با این گروه کنار بیایند.

در عین حال احمد رشید طالبان را در افغانستان گروهی شکست خورده خواند و گفت: با اینکه طالبان مورد حمایت مالی القاعده است اما با توجه به اینکه ایران و هند در افغانستان درصدد حمایت از منافع خود هستند طالبان نتوانسته تاکنون کاری بکند.