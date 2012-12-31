70 هزار متر مربع فضای آموزشی فنی و حرفه ای در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان گرگان گفت: امروز بیش از 300 حرفه دراستان در حال ارائه است و ما سعی کردیم در کنار آموزش فرصت اشتغال در استان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش های فنی وحرفه ای سرمایه بر است گفت: هزینه هر فرد برای آموزش های فنی و حرفه ای حدود دو میلیون تومان است و این هزینه ها برای افرادی که مهارت می آموزند به طور رایگان انجام می شود.

وی ادامه داد: نظام جامع مهارت وفن آوری از دو سال قبل شکل گرفته است ودر این نظام سعی بر این است تا از تجارب افراد در ارتقاء جایگاه تحصیلی شان استفاده شود ونظام فنی را به دانش نظری پیوند بزند.

جلالی ادامه داد: توسعه منابع انسانی صرفا با مدرک تحصیلی به وجود نمی آید و شاخصهای مهم تری وجود دارد که تجربه کار، اخذ گواهینامه ها و مهارت های تخصصی از آن جمله است و در نظام صلاحیت حرفه ای به ترکیب همه این شاخص ها توجه می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس این نظام جامع آموزش ها از این پس بر اساس نیاز کشور صورت خواهد پذیرفت تصریح کرد:در نظام صلاحیت حرفه ای، افراد بر اساس هر شاخص در یکی از سطوح 9 گانه قرار می گیرند و با افزایش تجربه کار و بالاتر رفتن مقطع تحصیلی به سطح بالاتر ارتقا می یابند.

وی اظهارداشت: تاکنون ارزش اجتماعی نادرستی برای مدرک قائل شدیم وبرای برخی هنرمندان که دارای تجربه وتخصص بالایی داشته اند ولی مدارک تحصیلی بالایی ندارند ،در نظام صلاحیت حرفه ای بنا شد این افراد در نظام مهارت ارزیابی شوند واز مدارک حرفه ای برخوردار شوند .

مدیر کل فنی وحرفه ای استان افزود: با هماهنگ نمودن همه دستگاه هایی که ظرفیت اشتغال دارند باید سعی وافری در کم کردن پدیده بیکاری داشته باشیم و فرصت های آموزشی را با فرصت های اشتغال دستگاه های دولتی هماهنگ کنیم.