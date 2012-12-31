محمد اسماعیل نیا در گفتگو با مهر با بیان این که یکی از موضوعات کلان و مهم اقتصاد کشور افزایش تولید محصولات ارگانیک است، اظهار داشت: تولید ارگانیک باعث می شود محصولات ما بدون آسیب پذیری صادر شود.

وی با بیان اینکه 25 درصد محصولات کشاورزی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به شکل ارگانیک تولید شوند، تصریح کرد: محصولاتی همچون سیب زمینی، پیاز، انگور، خربزه، عسل، برنج، کشمش، کیوی، گوجه فرنگی و زعفران به صورت ارگانیک تولید می شوند.



نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، افزایش این نوع از تولید را موجب کاهش مضرات ناشی از استفاده از کودهای شیمیایی دانست و گفت: خوشبختانه فرهنگ استفاده از این محصولات با وجود بالاتر بودن قیمت آنها، در بین مردم رواج پیدا کرده اما رسانه ها باید بیشتر در این رابطه فرهنگسازی کنند.



وی با تأکید بر اینکه زمینه های فراگیری این نوع تولید با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور بسیار فراهم است، خاطرنشان کرد: در بررسی های انجام شده، بسیاری از کشورهای دنیا حاضرند تولیدات ارگانیک کشور را با چندین برابر قیمت خریداری کنند.کسب اعتبار در این بازارها نه تنها به نفع کشاورزان بلکه اقتصاد کشور است.



اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی عملیاتی و اجرای قوانین مصوب در این زمینه است که امیدوارم مسئولان مربوطه بیش از پیش به آن توجه داشته باشند و با سرعت عمل بیشتری در این زمینه حرکت کنند.