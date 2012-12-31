ارتباط حوزه با حقوقدانان جهان اسلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی در دومین نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: کارکرد این شورا عمدتا در سه محور شامل "اظهار نظر فقهی نسبت به لوایح مورد بررسی قرار گرفته در حلقات علمی مرکز"،" اظهارنظر انتقادی نسبت به حوزه تقنین ونسبت آن با فقه و بیان دغدغه‌های بزرگان حوزه و محلوظ داشتن آن‌ها در مطالعات مرکز" و" ایده پردازی در زمینه موضوعات مختلف تشنه تقنین و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص به مجلس" انتظام پیدا می‌کند.



وی ادامه داد: این شورا بر خروجی‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در قالب حلقه‌های علمی و با تشکیل جلسات متعدد با حضور اساتید، حقوقدانان، وکلا، قضات،اقتصاددانان و... پدید می آید، اشراف و نظارت دارد و کار آنها صرفا یک کار پژوهش فقهی ناظر به قانون است.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون شوراهای فقهی در نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه نیز تشکیل شده است، گفت: این بار شورای فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و متشکل از اساتید درس خارج حوزه تشکیل شده است تا کارکردی فقهی را ناظر به مطالعات تقنینی این مرکز بر عهده گیرد.



وی با اشاره به رسالت شورای فقهی مرکز گفت: هر چند حلقه‌های علمی مرکز، دقت های کافی و مطالعات لازم را برای رعایت و بهره گیری از فقه به عمل می آورند، ولی لازم است جمعی از فضلا و علمای حوزه نقش اشراف و نظارت فقهی بر کار این مرکز داشته باشند تا ابعاد فقهی خروجی های مرکز هر چه بیشتر تامین، و رعایت خطوط قرمز دینی در آن ها هر چه دقیق تر تضمین گردد.



وی، مجهز شدن حوزه به آمادگی‌های حقوقی، اطلاعات تقنینی و ادبیات قانونی را برای حوار و گفتگو با فقها و حقوقدانان جهان اسلام ضروری دانست، و گفت: متاسفانه ما مجموعه‌ای در حوزه نداریم که با حقوقدانان جهان اسلام در ارتباط قرار گیرند و چتر ارتباط علمی را برای گفتگوی فقهی و حقوقی با آن ها بگشایند.



وی ادامه داد: این شورا می تواند بخشی از این خلا را پر کند؛ به این صورت که با فراهم آوردن ذهنیتی معطوف و ناظر به فضاهای قانونی، نیازهای تقنینی و اطلاعات مربوط به مشترکات در نظام های تقنینی جهان اسلام ، تبادلی علمی را در جهت همگرایی اسلامی زمینه سازی کند و این در صورت وقوع، یک کارکرد مهم برای حوزه علمیه قم خواهد بود.



در این جلسه هر کدام از اعضای شورا پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را پیرامون اساسنامه شورا، کمیته های تخصصی، کارکرد شورای فقهی و... بیان کردند.



دومین شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای این شورا در قم برگزار شد، اولین جلسه شورا نیز با سخنرانی دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود.

