هنرنمایی معلم، در استفاده از ابزار تعلیم و تربیت برای ساختن افرادی توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر٬ سیف الله کریم زاده صبح روز دوشنبه در همایش بزرگ بصیرت پرورشی در پرتو سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کانون فرهنگی تربیتی امام علی (ع) اراک افزود: معلمان و مربیان پرورشی باید در این راستا کوشا بوده و با درایت وظابف محوله خود را به درستی انجام دهند.

کریم زاده با اشاره به اهمیت اجرای فعالیت های پرورشی تصریح کرد: بحث پرورشی از موار مهمی است٬ که باید به آن بیشتر پرداخته شود.

وی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه ها به مراکز مربوطه و اهمیت هنر در همه حوزه ها اضافه کرد: این شیوه نامه های آموزشی در مراکز به گونه ای تدوین شود٬ که در کل کشور و برای همه قابل درک و اجرا باشد.

برگزاری همایش بزرگ فرهنگیان عاشورایی در اراک



مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری همایش بزرگ فرهنگیان عاشورایی همزمان با اربعین حسینی در اراک خبر داد و گفت: فرهنگیان استان مرکزی و شهر اراک در روز اربعین حسینی در قالب کاروان غم و با حضور در مصلی بیت المقدس اراک چهلمین روز شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) را به سوگ خواهند نشست.



وی با اشاره به اینکه قرائت زیارت اربعین حسینی٬ سینه زنی٬ عزاداری و اقامه نماز جماعت٬ ادامه داد: فرهنگیان با حضور گسترده خود در این مراسم بصیرت و عشق و ادارت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) نشان خواهند داد.



