اجرای پروژه های ورزشی مصوب سفر رهبری به مازندران تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعادتمند روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از هیچ تلاش و کوششی برای بهره برداری زودتر از این طرح های ورزشی که هدیه رهبر معظم انقلاب به جوانان این شهرها بود دریغ نخواهیم کرد.

وی بیان داشت: پروژه استادیوم فوتبال پنج هزار نفری چالوس که یکی از مصوبات این سفر بود، در مرحله تجهیز و فعال سازی کارگاه قرار دارد و به گفته سرپرست کارگاه، این پروژه در مدت زمان 30 ماه آماده بهره برداری است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به طرح های نیمه تمام ورزشی چالوس گفت: پروژه سالن های ورزشی طبقاتی چالوس، نخستین سالن طبقاتی ورزشی مازندران بوده که در سه طبقه و شامل سالنهای کشتی، بدنسازی و ژیمناستیک و

با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد در حال احداث است.

محمودآباد میزان مسابقات بین المللی دو دیفرانسیل



رئیس هیئت موتورسواری و اتومیبلرانی مازندران گفت: رقابت های بین المللی دو دیفرانسیل با حضور تیم های داخلی و خارجی به مناسب گرامیداشت دهه مبارک فجر در محمودآباد برگزار می شود.

علی یگانگی اظهار داشت: حضور تیم های ارمنستان و گرجستان در این رقابتها قطعی بوده و به احتمال فراوان، تیم ترکیه در این رقابت های بین المللی شرکت خواهد کرد.

وی بیان داشت: سومین دوره این رقابت ها به مدت دو روز در محمودآباد برگزار می شود و علاوه بر تیم های خارجی تیم هایی از استان های کشور و دو تیم از مازندران در آن با هم رقابت خواهند کرد.