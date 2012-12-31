خطر فتنه سیاسی و اقتصادی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری پیش از ظهر دوشنبه در همایش شورای فرهنگی مساجد استان با اشاره به حماسه 9 دی اظهارداشت: مهمترین پیام 9 دی ارتباط عمیق مردم با ارزش ها و اعتقادات آنان است.

وی با بیان اینکه عصاره و برون دهی نظام مقدس اسلامی امامت بوده که در ولایت فقیه تجلی پیدا کرده است، بیان کرد: ولایت محور اصلی نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمن امروز به دنبال یک فتنه بزرگ اقتصادی و سیاسی است، تصریح کرد: مردم ارتباط و اعتقاد عمیقی به نظام و انقلاب دارند و به دشمنان اجازه وارد کردن خدشه به این نظام و انقلاب را نمی دهند.

فرماده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مردم و مسئولان باید بیش از گذشته هوشیار باشند، افزود: سعادت دنیا و آخرت انسان ها در گرو پیروی محض از دستورات ولی فقیه یعنی مقام معظم رهبری است.

وی تحریم های دشمنان و عدم مدیریت صحیح اقتصادی را از دلایل شرایط اقتصادی کنونی کشور دانست و ادامه داد: به دلیل اینکه به استقلال اقتصادی دست نیافته ایم و از نظر ساختاری و وضعیتی به دنیا وابسته ایم، تحت شرایط و بحران های اقتصادی دنیا قرار داریم.

سردار نظری با بیان اینکه انجام فعالیت های فرهنگی، بصیرتی و خدماتی باید در اولیوت برنامه های مساجد قرار گیرد، بیان کرد: مسئولان مساجد باید هوشیار باشند چرا که تشکل‌هایی که هیچ رابطه ‌ای با مسجد ندارند سعی دارند تا در کنار مساجد تشکیلاتی ایجاد کرده و به کارهای خود بپردازند.

وی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی به عنوان الگویی تمار عیار برای همه کشورهای جهان مطرح است، اظهارداشت: دشمنان از هر دسیسه ای استفاده می کنند تا به این نظام و انقلاب ضربه بزنند.

فرماده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: مردم ما باید هوشیار باشند و فتنه های پیش رو را همچون گذشته با بصیرت و پیروی از ولایت نقش بر آب کنند.