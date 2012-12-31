۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

دیدار صالحی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر

وزیر امورخارجه کشورمان صبح امروز دوشنبه با ابراهیم بولحیه رئیس کمیسیون سیاست خارجی و همکاری های بین المللی مجلس الجزایر و هیات همراه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به مشترکات فراوان تاریخی و فرهنگی و دیدگاه برادرانه و دوستانه بین دو ملت و کشور خاطر نشان کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و الجزایر در سطح بسیار خوب و دوستانه ای قرار دارد و مسئولین دو کشور عزم و اراده جدی برای تسهیل در روند توسعه و گسترش روابط در عرصه های اقتصادی و تجاری دارند.

صالحی همچنین با اشاره به پیشرفتها و تجربیات بسیار ارزشمند کشورمان در روند توسعه علمی و فناوری کشور، بر آمادگی کشورمان برای تبادل و انتقال متقابل تجربیات در زمینه های مختلف بین ایران و الجزایر تاکید کرد.

ابراهیم بولحیه رئیس کمیسیون سیاست خارجی و همکاری های بین المللی مجلس الجزایر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفرش به ایران و مذاکرات بسیار خوب خود با مقامات و مسئولین ایرانی، از سطح روابط سیاسی ممتاز دو  کشور مبتنی بر مصالح و منافع مشترک ابراز رضایت کرد و  بر ضرورت تداوم پیگیری و حمایت همه جانبه از روند توسعه روابط به خصوص از سوی مجالس دو کشور در زمینه های تجاری و اقتصادی تاکید کرد.

بولحیه از پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف علمی و فناوری و صنعتی تجلیل کرد و آمادگی کشورش برای تبادل تجربیات در همه زمینه ها با ایران را اعلام نمود.

وی همچنین سفرهای متقابل مسئولین ایرانی و الجزایری و مشورت و رایزنی در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی را در راستای مصالح و منافع دو کشور و منطقه بسیار حائز اهمیت و موثر دانست.

