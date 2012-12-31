رسوخ موریانه فساد در ادارات عاملی خطرآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه اخلاق مدیران شهرستان ابرکوه اظهار داشت: مدیران مراقب مجموعه زیر پوشش اداری خود باشند و کار جمعی خود و کارکنان را بر اساس رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، رسوخ و نفوذ فساد را به صورت جدی، فلج کننده توصیف کردند، افزود: این امر ممکن است دامنگیر انسان آسیب پذیر شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: باید به حق حلال خود قناعت کنیم و طمع کسی را نگیرد که دست به طرف درآمد حرام دراز کند که در این صورت، لقمه حرام بر خرمن زندگی او آتش خواهد زد و موجب بی اعتبار کردن حیثیت معنوی دستگاه‌های خدوم دولت نیزخواهد شد.

حسینی تأکید کرد: مسئولان باید همواره کلام حضرت امام (ره) را نصب العین خود قرار دهند تا حافظ منزلت معنوی جایگاه خود و در خدمت به مردم باشند و امام در این زمینه فرمودند: "ما باید ببینیم که این ملت که ما را به این مقام ها رسانده، از ما چه می خواهد؟ ما برای آنان چه باید بکنیم؟ مسئولان خیال نکنند ما رئیس حکومت هستیم و باید هرکاری دلمان می خواهد بکنیم، نه، مملکت اسلامی است نه طاغوتی، مملکت اسلامی را به طاغوت نکشید".

وی افزود: نظام اسلامی حکومت مردم سالاری دینی است به همین دلیل با هرگونه حاکمیت خودمحوری توسط مسئول جزء یا کل مخالف است و این ملت، خود محوران طاغوت مسلک را هرچند به مقام ریاست جمهوری رسیده باشند به زیر کشانده و از کشور فراری داده است و هنرمسئولان جزء نیز باید مردمداری باشد.

حسینی با بیان روایتی از امام رضا (ع) گفت: سیره عملی رسول خدا (ص) به ویژه در فعالیت های نظامی، اعزام ناظر بر عملکرد فرماندهی جنگ و روند انجام جهاد بود و مامور مخفی موثق، همواره از وضعیت لشکر به پیامبر (ص) خبر می رساند.