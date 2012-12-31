  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۳۰

چراجی:

15 میلیون لیتر نفت سفید بین خانوارهای مناطق کوهستانی گیلان توزیع شد

15 میلیون لیتر نفت سفید بین خانوارهای مناطق کوهستانی گیلان توزیع شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی گیلان گفت: تاکنون 15 میلیون و 200 هزار لیتر نفت سفید در بین خانوارهای مناطق کوهستانی استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی عصر امروز در جمع کارکنان شرکت نفت استان افزود: تعداد خانوار مصرف کننده نفت سفید در استان 203 هزار و 770 خانوار است که از این تعداد 20 هزار و 638 خانوار در مناطق صعب العبور زندگی می کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت سوخت اظهارداشت: زمان سوخت گیری در جایگاه های سی ان جی در استان از دو ساعت به 15 دققه کاهش یافته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: این شرکت با هدف تامین، نگهداری ، توزیع و فروش فرآورده های نفتی در سطح استان تاسیس شده است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان قابلیت رسید روزانه انواع فرآورده های عمده نفتی از قبیل نفت سفید، نفتگاز و بنزین از طریق خط لوله ری، قزوین، رشت و ذخیره سازی آن در انبار تدارکاتی رشت و همینطور فرآورده های ویژه نفت کوره، بنزین سوپر، سوخت هواپیمایی ATK و حلالها را از انبار نفت ری از طریق نفتکش دارد.

چراجی یادآورشد: همچنین نظر به موقعیت استراتژیک انبار نفت رشت، سوخت برخی مناطق همجوار استان اعم از اردبیل، خلخال، چالوس، رامسر، تنکابن و زنجان نیز از این منطقه تامین می شود.

کد مطلب 1780512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید