طرح آموزش و ترویج فرهنگ اهدای خون در مدارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری صبح دوشنبه در نشست با کارکنان انتقال خون استان، افزود: این طرح باهدف ارتقاء سطح آگاهی معلمان، دانش آموزان و خانواده ها برای آشنایی با مزایای اهدای خون انجام می شود.

وی آموزش فرهنگیان برای ترویج فرهنگ اهدای خون، برگزاری مسابقات، اختصاص انشای دانش آموزان به این موضوع وهمکاری مربیان بهداشت در ترویج این امر را از فعالیتهای فرهنگی تبلیغی دراین زمینه عنوان کرد.

طاهری با بیان اینکه در پایان سال تحصیلی دانش آموزان و فرهنگیان برتر در مسابقات وهمچنین نفرات برتر انشای دانش آموزی با موضوع اهدای خون تجلیل می شوند، تصریح کرد: ترویج فرهنگ اهدای مستمر خون نقش مهمی درتأمین خون سالم برای بیماران نیازمند دارد.

وی همچنین یادآور شد: بسته ها و سی دی های آموزشی با موضوع اهدای خون در مدارس استان توزیع خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه ضروری است، اظهار داشت: آگاهی دانش آموزان در این زمینه نقش مهمی در آگاهی بخشی به جامعه دارد.

طاهری افزود: هر دانش آموز می تواند یک مبلغ برای اهدای خون در خانواده خود باشد.