وزارت بهداشت نسبت به خطرات هوای آلوده تهران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی افزود: بر اساس آخرین اطلاعاتی که بعد از ظهر دوشنبه از مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران ارسال شده است شاخص کیفیت هوا همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

وی گفت: با توجه به تداوم این وضعیت در چند روز اخیر، در این شرایط افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند و سایر افراد نیز باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در این شرایط انتظار می رود با افزایش بیماریهای قلبی یا ریوی مواجه شویم بنابراین لازم است مراکز بهداشتی و درمانی آمادگی لازم را برای مواجهه با این شرایط داشته باشند.

ندافی در ادامه افزود: توصیه می شود در این شرایط مسابقات ورزشی که مستلزم فعالیت شدید بدنی است انجام نشود. همچنین با توجه به این توصیه همیشگی مردم با مصرف میوه ها و سبزی جات حاوی مواد آنتی اکسیدان به حفظ سلامت خود کمک کنند و در منازل استفاده از شومینه و اجاق گاز را به حداقل برسانند تا آلودگی کمتری در داخل ساختمان ایجاد شود.