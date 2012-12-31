  1. فرهنگ و ادب
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

یک کتاب آشپزی روی میز شام شب عید روس‌ها

یک کتاب آشپزی روی میز شام شب عید روس‌ها

جشن سال نو در روسیه شاید محبوب‌ترین تعطیلات روس‌ها باشد. عیدی که بیشتر روس‌ها هنوز دور یک میز جمع می‌شوند تا این جشن را با شامی دسته جمعی پشت سر بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا سنتر، شام عید روسی ترکیبی از سالاد اولویه، تخم مرغ تند و ماهی دودی با اردک وحشی یا غاز سرخ شده است که طی سال‌ها شاهد تغییرات اندکی بوده است.  در این میان «کتاب غذاهای سالم و خوشمزه» که از سال 1939 منتشر شده و در 5 دهه بیش از 8 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است، امسال با چاپ جدید منتشر شد، تا دستور این غذاها را در اختیار نسل جدید نیز قرار دهد.

این کتاب که امسال به زبان انگلیسی نیز به بازار آمد برای دستور غذاهای خاص خود در میان روس‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. این کتاب همچنین در زندگی روس‌ها در حکم یک دایره‌المعارف است و هر نوع نوشیدنی یا دسرهای روسی را نیز که در فرهنگ غذایی این کشور وجود دارد، دربر می‌گیرد.

این کتاب در شب سال نو، در روسیه یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها است.

کد مطلب 1780521

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