سفیران هدایت در حوزه علمیه خراسان آغاز می شود/ موقوفات بهترین پشتوانه مالی حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر فرجام قبل از ظهر دوشنبه در اجلاس سراسری مدیران حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: ثبت نام از حدود 250 نفر از علاقه مندان به شرکت در برنامه درسی سفیران هدایت که در سالهای گذشته در حوزه علمیه قم شکل گرفته است از سال آینده در حوزه علمیه خراسان رضوی شروع خواهد شد.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان رضوی در خصوص برنامه سفیران هدایت افزود: این برنامه درسی در پنج سال به صورت فشرده عرضه خواهد شد و علاقه مندان ضمن فراگیری دروس دینی که مشابه درس های آموزشی حوزه علمیه است دوره مهارت های تبلیغی را نیز آموزش خواهند دید.

حجت الاسلام فرجام گفت: در سالهای گذشته کارهای خوبی در زمینه ساخت و ساز و بحث سخت افزاری در حوزه علمیه خراسان رضوی انجام شده است.

وی بیان کرد: مدارسی هم چون مدرسه گلشن نیشابور و مدارس علمیه ای در مشهد، قوچان و سبزوار بازسازی یا ساخته شده است.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان رضوی افزود: به منظور استفاده استادان حوزه نیز 120 استاد سرا در سطح استان تاسیس شده است.

حجت الاسلام فرجام اظهار کرد: ما در حوزه علمیه نمی توانیم به امید بودجه های دولتی باشیم و از دیگر مسائل موجود غفلت کنیم.

وی گفت: یکی از غفلت های حوزه علمیه خراسان رضوی در بحث در آمد های موقوفات استان است که باید این امر در حوزه احیا شود و مورد توجه بیشتر مدیران مدارس حوزه های علمیه استان قرار گیرد.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود بهترین پشتوانه مالی حوزه های علمیه موقوفات است.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از وظایف مدیران مدارس علمیه و همه دلسوزان معارف دینی تشویق استادان و مبلغان برجسته حوزه به بازگشت این علما به منطقه و محل خودشان است.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان رضوی افزود: تجمع همه علما و طلاب فاضل در شهرهای بزرگتر مردم بقیه مناطق از وجود این فضلای برجسته محرم می کند.

حجت الاسلام فرجام از تاسیس رشته تخصصی فقه قضایی در سال جاری در حوزه علمیه عالی شهید نواب صفوی مشهد خبر داد.

وی با اشاره به پیشرفت های خوبی که حوزه علمیه درباره به روز شدن برنامه های نرم افزاری خودش داشته است گفت: در چند سال گذشته موفق شدیم دروس سطح دو و سه حوزه علمیه خراسان را تحت برنامه در آوریم تا طلابی که در این سطح مشغول تحصیل هستند به حال خودشان رها نشوند.

مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان رضوی در ادامه به فعالیت های حوزه علمیه در راستای انجام برنامه های آموزشی به خانواده های طلاب نیز اشاره کرد و افزود: این برنامه ها تاکنون برای 850 نفر از اعضای خانواده های طلاب برگزار شده است.