اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چاووشی خوانان پنج استان کشور در اولین همایش منطقه ای چاووشی خوانی شهرستان مهریز که هم اکنون در حال برگزاری است، شرکت کرده اند.

این همایش برای نخستین بار به صورت منطقه ای به مدت دو روز در حسینیه باغ بهار مهریز برگزار می شود.

بیش از 129 چاووشی خوان از مناطق مختلف کشور در همایش چاووشی خوانی منطقه ای در مهریز شرکت دارند.

از این تعداد 70 نفر از مهریز، 45 نفر از یزد، پنج نفر از خراسان جنوبی، چهار نفر از فارس، چهار نفر از کرمان و سه نفر از اصفهان حضور دارند.

در پایان این همایش با قضاوت داوران، چاووشی خوانان برتر معرفی می شوند.

ترویج فرهنگ ارزشمند دینی و فرهنگی چاووش خوانی، تربیت چاووشی خوانان جوان و ایجاد رقابت سازنده بین چاووشی خوانان از اهداف این آیین اعلام شده است.

همچنین کوچکترین چاووشی خوان شرکت کننده در این همایش چهار ساله و بزرگترین چاووشی خوان 101ساله هستند.