بخش محروم دودانگه نیازمند شبکه اتفاقات آبفار است

احمد رضا بکران بهشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آبرسانی در بخش محروم دودانگه از طریق ایستگاه پمپاژ توزیع آب صورت می گیرد، اظهار داشت: هنوز شبکه استقرار اتفاقات شبکه برای برطرف کردن نقص های فنی در این منطقه وجود ندارد.



وی به خرابی ایستگاه پمپاژ منطقه در چند روز اخیر اشاره کرد و افزود: با تماس های مکرر به شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان ساری، پس از گذشت یک هفته نسبت به خرابی ایستگاه اقدام کرد



بخشدار دودانگه ساری با بیان اینکه یک ایستگاه پمپاژآب، توزیع آب شرب پنج روستا را عهده دار است افزود: اگر یک ایستگاه پمپاژ دچار نقص فنی شود پنج روستا با مشکل کمبود آب شرب مواجه می شوند و شاهد اعتراض افراد این محلات هستیم.



بکران بهشت با بیان اینکه برخی از ایستگاههای پمپاژ آب در کنار زمین های کشاورزی اهالی روستا نصب شده است، افزود: با خرابی ایستگاهها موجب پر شدن مخزن و سر ریزشدن آب به مزارع کشاورزی شده و خسارتهای جبران ناپذیری به محصولات زراعی آنان وارد می شود.



این مقام مسئول افزود: حدود 25 ایستگاه پمپاژ برای توزیع آب در بخش دودانگه وجود دارد که آب شرب روستاهای بخش دودانگه را تامین می کند.



وی از مسئولان استانی و شهرستانی خواست تا به بخش محروم دودانگه برای برطرف کردن مشکلات مردم توجه جدی داشته باشند.