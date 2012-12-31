رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته گذشته در جلسه کارگروه مدیریت بحران که با هدف مقابله با بحران های احتمالی در حوزه ارتباطات برگزار شده بود مقرر شد پس از بررسی گزارش های شرکت ها و سازمان های مرتبط از جمله مخابرات، ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم ومقررات رادیوئی، فرودگاه پیام، پست بانک و اپراتورهای تلفن همراه طرح جامع مدیریت بحران درحوزه ارتباطات تدوین شود.

وی همچنین از برگزاری مانورمدیریت بحران درحوزه ارتباطات درسطح استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

زمانی ادامه داد: با توجه به اینکه البرز در زمان بروز حادثه معین استان تهران است باید از لحاظ مدیریت بحران در هر لحظه آمادگی کامل و با قدرت برای مواجه با هر حادثه را داشته باشیم.

رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز گفت: از مهمترین اقدامات در حوزه ارتباطات و ستاد بحران برقراری ارتباط بین استانی، مشخص کردن مناطق پرمخاطره و حساس به لحاظ ارتباطی دراستان و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تفکیک ارتباطات امدادرسانی از ارتباطات همگانی است.

زمانی تاکید کرد: این اقدامات باید در کوتاه ترین زمان ممکن با برقراری ارتباطات امدادی در صورت بروز مشکل ایجاد و پس از آن نیز جهت بازگرداندن شرایط به حالت عادی ارتباطات همگانی نیز به طور کامل برقرار شود.