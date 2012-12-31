به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی استان اظهار داشت: بیداری اسلامی موجب تغییر معادلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی جهان شده و به عنوان یک اتفاق مهم تاریخی واقع شده که تمام سرزمین‌های اسلامی را به خود معطوف کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیداری اسلامی موجب تغییر معادلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی جهان شده، افزود: بیداری اسلامی به عنوان یک کار، حادثه و جرقه در جهان اسلام معرفی شده و فرایند کارهای بزرگی است که در طول تاریخ اسلام تحقق یافته است.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: ایران به عنوان یک عنصر مهم روند تاریخی را به یک بیداری معرفتی و میدانی تبدیل کرده که موجب حرکت‌های اسلامی در جغرافیای اسلام شده و در سطح جهان نیز تاثیر زیادی داشته است.

وی با اشاره به تهاجمات گسترده استکبار به جهان اسلام، ادامه داد: احساس نیاز استکبار جهانی به سلطه فرهنگی بر دیگر کشورها و احساس خطر در این زمینه در جهان اسلام باعث شده تا استکبار تهاجم گسترده‌ای به جهان اسلام داشته باشد و از هر وسیله‌ای برای حمله به اسلام و مسلمانان استفاده می‌کنند.

مهندسی فرهنگی استان بوشهر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری به اهداف استکبار برای طراحی اسلام طالبانی در افغانستان و پاکستان و اسلام آمریکایی در ترکیه اشاره کرد و نابودی اسلام و دورکردن مردم از حرکت به سمت اسلام ناب محمدی را دلیل این طراحی عنوان کرد و افزود: با وجود تمام این کارها مردم باز هم به سمت اسلام ناب محمدی حرکت کردند.

وی با اشاره به مرجعیت استان بوشهر در پیوست فرهنگی در سطح کشور، ادامه داد: نگاه شورای انقلاب فرهنگی به بوشهر یک نگاه تولیدی در بخش فرهنگ است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بر لزوم پیوست فرهنگی برای تمام طرح‌های توسعه محور تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: توسعه و پیشرفت باید در بستر فرهنگ و پیوست فرهنگی باشد و اگر اینگونه نباشد، یک سونامی ضد فرهنگی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به نیاز مهندسی فرهنگی در استان بوشهر به برنامه‌ریزی دقیق برای انجام کارهای بزرگ، خواستار همکاری همه مسئولان و متولیان امر برای این مهم شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم شکل‌گیری یک کارگروه برای این منظور، افزود: این کارگروه با حضور روسای دانشگاه‌های استان، مدیران کل ارشاد، دفتر پژوهش استاندار و نماینده تام‌الاختیار استاندار تشکیل و تخمین مادی و اجرایی کنگره پیوست نگاری فرهنگی بررسی شود.