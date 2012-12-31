محدودیت ترافیکی در روز اربعین حسینی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم از محدودیت های ترافیکی در روز اربعین حسینی در قم خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها به جهت تسهیل در عبور و مرور و رفاه حال شهروندان اجرا می‌شود.



سرهنگ فریدون ترکاشوند اظهارداشت: به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر سوگواری عزاداران حسینی در روز اربعین، ممنوعیت توقف و محدودیت تردد در استان قم به اجرا در می‌آید.



وی زمان اجرای این طرح را از ساعت 24 مورخه 13 دی 91 لغایت ساعت 18 مورخه 14 دی 91 دانست و افزود: عبور و مرور و پارک هرگونه وسائل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکت در خیابان‌های اعلام شده از سوی این پلیس ممنوع می‌باشد.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم بابیان اینکه این محدودیت ها شامل خودروهای امدادی نمی‌شود، این محدودیت ها را به شرح ذیل اعلام کرد.



1- از میدان شهید مطهری به سمت سه راه بازار



2- از تقاطع عمار یاسر آذر به سمت سه راه بازار



3- از تقاطع پل حجتیه به سمت تقاطع چهار راه شهداء



4- از میدان روح الله به سمت تقاطع چهار راه شهداء



ترکاشوند در پایان با بیان اینکه در سایر معابر در صورت نیاز، محدودیت تردد به صورت مقطعی اعمال خواهد شد از کلیه شهروندان خواست ازتوقف و تردد در مناطق اشاره شده در طرح اجتناب نموده و با ماموران راهنمائی و رانندگی همکاری لازم بعمل آورند.

دستگیری دو سارق حرفه‌ای در قم

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری دو سارق حرفه‌ای در قم خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات کارآگاهان آگاهی استان پس از اعتراف به 40 فقره سرقت باطری خودرو، اعتیاد را اصلی ترین انگیزه سرقت های خود عنوان کردند.

سرهنگ محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر چندین فقره سرقت باطری خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت تا اینکه ماموران کلانتری 17 شهید بهشتی قم به یک خودرو پژو 405 مشکوک و آن را متوقف می‌کنند.



وی گفت: در بازرسی از خودرو موصوف دو عدد باطری خودرو کشف که جهت بررسی و تحقیقات بیشتر، راننده و سرنشین خودرو به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم در ادامه بیان داشت: متهمان در اداره آگاهی و در تحقیقات کارآگاهان به 40 فقره سرقت باطری خودرو در قم اعتراف و عنوان داشتند، بدلیل اعتیاد به مواد مخدر پس از سرقت باطری خودروها، آن را به خریداران دوره گرد می‌فروخته‌اند.



میرحیدری در پایان گفت: با شناسایی مالباختگان، در نهایت متهمان نیز به دست قانون سپرده شدند.