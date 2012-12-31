تجهیز کتابخانه های قزوین به کتب روز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید کتابخانه های عمومی استان که با حضور سید جواد سادات فاطمی معاون امور مجلس و استانهای نهاد کتابخانه های کشور در کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: شرایط کشور بسیار حساس شده و با توجه به تحریم هایی که از سوی دشمنان برای تسلیم شدن ایران در برابر استکبار اعمال می شود ضرورت آگاه سازی برای مقابله با این فشارها ضروری است.

وی افزود: علیرغم تحریمهایی که به زعم دشمنان فلج کننده و هوشمندانه طراحی شده بود توانسته ایم در همه حوزه ها بویژه تحقیق و پژوهش به موفقیت های ارزشمندی دست پیدا کنیم که دشمن را نگران کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: توجه به پژوهش و تحقیق به توسعه و پیشرفت کشور کمک موثری می کند و در چند سال اخیر جنبش نرم افزاری مطرح شد تا زمینه فعالیت علاقمندان در این زمینه فراهم شود.

طاهرخانی یادآورشد: کتابخانه ها نقش مهمی در بستر تحقیق و پژوهش برعهده دارند لذا باید با تجهیز آنها به کتب روز افراد علاقمند به مطالعه بیشتری در این نهاد حضور یابند.

وی بیان کرد: کتابخانه ها به عنوان مراکز پژوهشی نقش موثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا و بخشی از مشکلات ناشی از ضعف های فرهنگی را نیز برطرف می کنند.

فعالیت 49 کتابخانه در استان قزوین

طاهرخانی از فعالیت 49 کتابخانه نهادی و مشارکتی در استان هم خبر داد و اظهارداشت: عضویت بیش از 55 هزار نفر در کتابخانه های استان بیانگر علاقه مردم به مطالعه و کتاب است که این جایگاه با توجه جدی به کتابخانه ها باید تقویت شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین با تقدیر از خدمات ارزشمند لالوها مدیرکل سابق برای سرپرست جدید کتابخانه های استان آرزوی موفقیت کرد.