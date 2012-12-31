همایش" آسیب شناسی زلزله آذربایجان شرقی" در تبریز آغاز شد

رضا رسولی ، دبیر علمی این همایش قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: این همایش با رویکرد آسیب شناسی و برنامه ریزی برای جلوگیری از آسیب های بیشتر در زلزله های احتمالی بعدی به همت دانشگاه پیام نور تبریز به مدت دو روز آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: 110 عنوان مقاله توسط دانشجویان و دیگر اساتید کشوری به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که 32 عنوان از آن ها به صورت شفاهی در این همایش قرائت می شود.

رسولی به ضرورت ایجاد آمادگی بیشتر برای مدیریت بحران در کشور تاکید کرد و گفت: در این همایش نحوه مدیریت جامع در زمان حوادث ناگهانی مانند سیل و زلزله به خوبی بررسی می شود و راهکارهایی برای آموزش مناسب میریت بحران به اعضای خانواده ها ارائه خواهد شد.

وی افزود: برخی از تلفات ناشی از زلزله اخیر آذربایجان به دلیل عدم مدیریت صحیح خانواده ها در کنترل بحران بوده است به همین دلیل آموزش های لازم برای خانواده ها امری ضروری است.

دبیر علمی این همایش از برنامه های برگزار شده در حاشیه این همایش گفت: تهیه پوستر و برپایی نمایشگاه تخصصی عکس زمین لرزه 21 مرداد و همچنین برگزاری کارگاه های شب شعر از جمله برنامه های برگزار شده در حاشیه این همایش است.

وی به شرکت دانشجویان اکثر دانشگاه های کشور در این همایش اشاره کرد و گفت: بیشتر دانشگاه های کشور برای شرکت در این همایش اعلام آمادگی کرده اند و مقالاتی را به دبیر خانه این همایش ارسال کرده اند.

رسولی از برگزاری کارگاه های تخصصی در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: چهار کارگاه تخصصی آموزشی در زمینه های عمران ، زمین شناسی، زلزله شناسی و مدیریت بحران و همچنین یک کارگاه آموزشی میدانی هم در دانشگاه هریس برگزار می شود.