حافظیه تا دو ماه آماده نمی شود/ هیئت فوتبال پاسخگوی عدم تمرین فجر درورزشگاه باشد

محمد رضا هاشمی نژاد در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که تصمیم گیری در مورد برگزاری بازی پرسپولیس و فجر شهید سپاسی بر عهده اداره ورزش و جوانان فارس بود به طور حتم به فدراسیون درخواست داده می شد که این بازی با دو ماه تاخیر برگزار شود.

وی ادامه داد: گفت: مکان برگزاری مسابقات ورزشی حساس با تصمیم شورای تامین استان مشخص می شود و اداره ورزش و جوانان فقط اجرا کننده تصمیمات گرفته شده است.

عدم آمادگی زمین چمن ورزشگاه حافظیه تا دو ماه آینده

وی تصریح کرد: تا دوماه آینده زمین ورزشگاه حافظیه آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات را ندارد و تا آن زمان مسابقات فجر شهید سپاسی شیراز در ورزشگاه دستغیب برگزار می شود.

معاون توسعه ورزش اداره ورزش و جوانان فارس تاکید کرد: زمین چمن ورزشگاه حافظیه سرمایه ملی است از این رو برای حفظ و نگهداری ان باید همه تلاش کنند تا در آینده بتوان به شکل مطلوب از این زمین استفاده کرد.

هاشمی نزاد در مورد علت تمرین نداشتن فجر شهید سپاسی برروی زمین چمن ورزشگاه حافطیه نیز عنوان کرد: حق مسلم تیم میزبان است که پیش از بازی برروی چمن ورزشگاه برگزاری مسابقه تمرین کنند که درمورد عدم اجازه به فجر شهید سپاسی شیرازبرای تمرین کردن باید مسئولان هیئت فوتبال فارس پاسخگو باشند.