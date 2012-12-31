6 سالن ورزشی چند منظور در بیرجند افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده در در همایش شورای فرهنگی مساجد بیرجند اظهارداشت: این سالن ها در مرحله کف سازی قرار دارند و باید از ظرفیت های موجود در جهت پویایی مساجد استفاده شود.

وی سال 91 را سال نهضت پایگاه سازی دانست و گفت: تا پایان سال جاری 65 پایگاه مقاومت در مجموعه مساجد تعیین تکلیف می شوند.

وی عنوان کرد: برای این پایگاه ها باید مکانی برای انجام فعالیت ها پیش بینی شود.

وی با بیان اینکه باید به شورای امر به معروف و نهی از منکر برای بهینه سازی امور محلات توجه شود، تصریح کرد: شورای فرهنگی مساجد نیز در محلات می تواند با برنامه ریزی در خصوص مشکلات محله و جامعه نقش تعیین کننده و بارزی داشته باشد.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه در امر مساجد باید واقع نگر بود؛ بیان کرد: مساجد اصلی‌ ترین پایگاه‌های دین و معنویت هستند که باید برای جذب جوانان به مساجد برنامه های متنوعی در تمامی حوزه ها در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام مهدی رحیم آبادی با بیان اینکه خوب سخن گفتن و عمل نکردن در بحث مشکلات فرهنگی همواره به دلیل عدم ولایت مداری است، ادامه داد: اگر برای رفع جهالت دینی جوانان و نوجوانان اقدامی صورت نگیرد، در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

وی علت حضور کمرنگ جوانان را در مساجد را عدم برنامه های جذاب دانست و افزود: طبق دستور مرکز رسیدگی به امور مساجد باید یک شورای فرهنگی در مساجد تشکیل شود تا در این راستا جوانان جذب مساجد شوند.

وی ادامه داد: مسجد به‌ عنوان پایگاهی فرهنگی در جامعه اسلامی و یکی از نهادهای دخیل در توسعه فرهنگی و رشد فرهنگ عمومی است و این مکان در اسلام محلی است که باید محوریت حل مسائل در امور اجتماعی قرار گیرد.