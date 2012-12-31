به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف قوجق با اشاره به موضوع رمان «سیاه، سفید و خاکستری» گفت: داستان این رمان بر اساس هتک حرمت به حرم امام رضا (ع) در روز پنجم آذر ماه سال 57 یعنی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب، به رشته تحریر در آمده است. در این روز تعدادی از زائران امام رضا (ع) به شهادت می‌رسند که یکی از این شهدا از استان گرگان بوده است. در آن زمان مردم استان گرگان (گلستان) به خاطر این واقعه به خیابان‌ها ریختند؛ اما ژاندارمری به روی مردم بی‌گناه شهر گرگان تیراندازی کرد که این کشتارها به بیمارستان پهلوی آن زمان کشیده شد.

قوجق با اشاره به شخصیت داستان رمان «سیاه، سفید و خاکستری» اظهارداشت: شاهین که شخصیت اصلی داستان است به ویلای تیمسار مزین در رامسر دستبرد می‌زند و در آنجا از گاو صندوق تیمسارهرچه را می‌تواند برمی‌دارد و به گرگان می‌رود و تیمسار مزین هم بعد از متوجه شدن، به رییس آگاهی گرگان متوسل می‌شود.

وی ادامه داد: داخل گاو صندوق انگشتری است که تیمسار باید به فرح دیبا همسر شاه پهلوی می‌داد که دزدیده شده بود. سروان احمدی برای دستگیری شاهین مامور می‌شود تا به گرگان برود. در این گیرودار شاهین ناخواسته با انقلابیون گرگان آشنا می‌شود و چون تحت تعقیب است، خود را وارد ماجرای انقلاب می‌کند تا اینکه شخصیت او در پنجم آذر سال 57 متحول می‌شود.

این نویسنده یکی از ویژگی‌های اثرش را پرداختن به حوادث انقلاب در سایر استانها ذکر کرد و گفت: به نظر من نویسندگان نباید تنها به مسایل انقلاب در پایتخت بپردازند، بلکه در سایر استانها نیز اتفاقاتی رخ داده است که در پیشبرد انقلاب اسلامی همچون رویداد پنجم آذرماه در شهر گرگان نقش مهم و موثری داشته است.

قوجق بهره گیری از دستمایه‌های واقعی از انقلاب اسلامی را یکی از ویژگی‌های نگارش داستان‌های خوب دانست و گفت: به نظر من نویسندگانی که به داستان انقلاب می‌پردازند، باید سعی کنند که دستمایه اصلی کارشان بر اساس واقعیت باشد یا حداقل 50 درصد کار بر اساس رویدادهای واقعی انقلاب و 50 درصد دیگر بر اساس تخیل نویسنده به نگارش درآید.

وی با اشاره به نامگذاری رمان «سیاه، سفید و خاکستری» افزود: من نام کتاب را بر اساس شخصیت‌های داستان انقلاب که هیچ کس حتی رییس آگاهی نیز شخصیت سیاهی نداشته و یا افراد سفید سفید به صورت مطلق وجود ندارند، انتخاب کرده‌ام و به نظر من افراد می‌توانسته‌اند خاکستری هم باشند. البته منظورهای دیگری نیز بر در لایه‌های زیرین این رمان نهفته است.

این نویسنده نگاه نو و حرف تازه را یکی از ویژگی‌های رمان‌های جهانی دانست و ادامه داد: یک رمان برای این که بتواند در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد، می‌بایست داستانی خلق کند که نگاه و حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد.

وی سیاست «ترجمه» را از دیگر معیارهای رمان‌های جهانی عنوان و بیان کرد: سیاست ترجمه رمان‌های ایرانی بسیار ضعیف است و باید رمان‌ها به سایر زبان‌ها ترجمه شوند تا بتوان به لحاظ زبانی ادبیات داستانی کشورمان را به سایر کشورها انتقال داد.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری جشنواره داستان انقلاب گفت: در حوزه ادبیات هر کاری که کمک به مولف و نویسنده برای ارائه طرح‌ها و افکارش کند، بسیار خوب و ارزشمند است.

گفتنی است، از یوسف قوجق تا به حال 26 کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به نگارش در آمده است و از داستان‌های اخیرش که در حوزه نوجوان به چاپ رسیده می‌توان به «لالو» اشاره کرد.