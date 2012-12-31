حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش با اعلام خبر منتفی شدن امکران فیلم "پله آخر" از 13 دیماه به خبرنگار مهر، گفت: از پخشکننده فیلم سینمایی "پله آخر" شنیدم که تهیهکننده از اکران این فیلم در تاریخ اعلامشده انصراف داده است.
وی در ادامه با اشاره به اکران فیلم "من و زیبا" در همین تاریخ گفت: حال و هوای فیلم "من و زیبا" به کارگردانی فریدون حسنپور به ماه محرم و صفر بسیار نزدیک است به همین دلیل حیف است در زمانی دیگر غیر از این ایام اکران شود به همین دلیل این فیلم از تاریخ 13 دی ماه اکران خواهد شد.
سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان افزود: در همین راستا از چهارشنبه فیلم "گیرنده" به کارگردانی مهرداد غفارزاده در گروه سینمایی قدس و فیلم "پذیرایی ساده" به کارگردانی مانی حقیقی در گروه سینمایی عصر جدید اکران می شود.
در خلاصه داستان "پله آخر" که لیلا حاتمی، علی مصفا و علیرضا آقاخانی در آن بازی میکنند، آمده است: لیلی ستاره سینماست و به تازگی شوهرش را از دست داده است. او سر صحنه فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین خندهاش میگیرد و از کار باز میماند. هیچ کس نمیتواند دلیل خندههایش را حدس بزند.
