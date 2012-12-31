لزوم ایجاد راهکارهایی برای جذب سرمایه گذار در فرون آباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان در جلسه ای که ظهر دوشنبه به منظور تشکیل کمیته ای به منظور جذب سرمایه گذار با حضور تقی سیری رئیس شورای شهر، برات حسینی نایب رئیس شورای شهر، سهراب سیری عضو شورای اسلامی شهر و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر فرون آباد تشکیل شد، افزود: شهرداری فرون آباد به منظور توسعه شهر و جذب سرمایه گذار اقدام به تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری کرده است که در این راستا در خصوص تقاضاهای رسیده بررسیهای اولیه انجام شده است.

وی با تأکید بر مشخص کردن پتانسیل شهر، گفت: امید است، نحوه سیاستگذاری شهر مشخص شود تا با شیوه کاری خاص در کوتاهترین زمان به بخش خصوصی که وارد شهرداری می شوند، پاسخ مناسبی داده شود.

وی افزود: باید نسبت به ضرورتهای موجود اولویت بندی انجام پذیرد و به موازات تعریف ساختارها، امکانات نیز فراهم شود.

ایجاد دفتر سرمایه گذاری در فرون آباد

شهردار فرون آباد ضمن تأکید بر ایجاد دفتر سرمایه گذاری و تعریف تشکیلات، خواستار بحث و بررسی در خصوص چگونگی کار گروه ها شد.

رئیس شورای شهر فرون آباد نیز در این جلسه گفت: تعریف سرمایه گذار امری ضروری است و با امکان سنجی از وضعیت امکانات شهرداری و شهر فرون آباد خواهیم توانست در زمینه ورود سرمایه گذار اقدامات اساسی را انجام داده و به خواسته ها و نیازهای شهری جامه عمل بپوشانیم.

تقی سیری ادامه داد: در جذب سرمایه گذار نباید تعجیل کرد و این امر باید با بررسی و دقت نظر انجام شود تا آنچه را که در خور شهر فرون آباد است انجام دهیم.

نایب رئیس شورای شهر فرون آباد نیز در ادامه این جلسه تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذار انجام شده است، اما آسیب شناسی چگونگی آن امری ضروری است.

برات حسینی با تأکید بر ایجاد برقراری ارتباط سالم، بهترین ابزار تبلیغ را جلب اعتماد سرمایه گذاران عنوان کرد و ادامه داد: با خوش حسابی و ایجاد امنیت برای سرمایه گذار، این امر محقق خواهد شد.

داشتن صداقت با سرمایه گذار امری ضروری است

وی بیان کرد: داشتن صداقت با سرمایه گذار امری ضروری است و صداقت موجب موفقیت می شود تا حتی در صورت عدم سرمایه گذاری، خاطره خوبی از شهر داشته باشند.

سهراب سیری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر فرون آباد نیز در این جلسه تحقق خواسته های به حق سرمایه گذار و بر طرف کردن موانع و مشکلات احتمالی را به منظور ورود به کارهای اجرایی شهر مهم بیان کرد و گفت: تشکیل ستاد تشریفات برای تعامل بهتر و سازنده تر با سرمایه گذاران نیز مؤثر است.

عضو دیگری از شورای شهر فرون آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه خدمت به خلق خدا بهترین توشه برای بردن به آخرت است، اظهار داشت: خوشبختانه اعضای شورای شهر فرون آباد مشتاق جذب سرمایه گذار هستند، اگر چه در این خصوص در گذشته موانع اجرایی قانونی وجود داشت، اما خوشبختانه با اجرای اصل 44 این امر مرتفع شده و تلاش دولت نیز برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است و این امر در تمامی نقاط کشور مشهود است.

سرمایه گذار خواستار راحت ترین راه برای دریافت مجوز سرمایه گذاری است

علی محمدی اضافه کرد: سرمایه گذار خواستار راحت ترین راه و کوتاه ترین زمان برای دریافت مجوز سرمایه گذاری است، لذا باید در این خصوص تسهیلاتی برای گرفتن مجوز فراهم شود تا سرمایه گذار مشکلات دریافت مجوز را نداشته باشد، همچنین اگر درآمدی پایدار و ثابت برای شهرداری وجود داشته باشد، سایر دغدغه ها از میان خواهد رفت.

وی بر ایجاد احساس امنیت برای شهروند و سرمایه گذار تأکید کرد و خواستار تبدیل حرفها و شعارها به عمل شد.

عضو دیگری از شورای شهر فرون آباد نیز در این نشست گفت: برای انجام هر چه بهتر امور با شناسایی پتانسیلهای آشکار و پنهان شهر فرون آباد و همراهی سایر ارگانها و نهادها، باید نتایج حاصل از سرمایه گذاری را در بخش کوچکی از شهر مشاهده کرده و سپس نسبت به تعمیم آن به سایر مناطق اقدام کنیم.

محمد سرگلزایی همچنین تشکیل کمیته جذب سرمایه گذار را امری مهم عنوان کرد و با تأکید بر مستمر بودن این گونه جلسات، گفت: دقت نظر در انتخاب سرمایه گذار سبب می شود تا در بحث اجرا دیگر مشکلی وجود نداشته باشد.

گفتنی است، در پایان جلسه شهردار فرون آباد ضمن تأکید بر پیگیری برگزاری جلسات کمیته جذب سرمایه گذار خواستار مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در سرمایه گذاری و بهینه سازی شهر شد.