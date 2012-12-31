برگزاری دومین شب شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور

امین الله قربانی کشکولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه عشایر از نظر فرهنگی ویژگی های خاصی دارند که تاکنون به شکل مطلوب و مناسب برروی آنها فعالیت نشده که در همین راستا براساس برنامه ریزیها از سال گذشته تاکنون شب شعر عاشورایی عشایر فارس در شهر شیراز برگزار می شود.

وی ادامه داد: در سال جاری تصمیم گرفته شد شب شعر عاشورایی عشایر جنوب کشور با حضور استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، کرمان در شهر شیراز برگزار شود.

مشاور استاندار فارس درامورعشایر تصریح کرد: در دومین شب شعر عاشورایی عشایر، بیش از 100 نفراز شاعران عشایر با لهجه و گویش خاص خود برای علاقه مندان حاضر در مراسم شعر می خوانند.

قربانی کشکولی همچنین بیان کرد: عشایر به دلیل ویژگیهای خاصی از آن برخوردارند همواره از چنین مراسمی استقبال می کنند به گونه ای که در سال گذشته بیش از 700 نفر در اولین شب شعر عاشورایی عشایر فارس حضور داشتند.