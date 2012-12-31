پهپادهای نیروی مهاجم با موشکهای میثاق در رزمایش ولایت منهدم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار امیر رستگاری سخنگوی رزمایش دریایی ولایت 91 ظهر دوشنبه از انهدام پهپادهای نیروهای مهاجم در رزمایش دریایی ولایت 91 خبر داد و افزود: همزمان با چهارمین روز از رزمایش دریایی ولایت 91، پهپادهای نیروی مهاجم در ساحل و دریا مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند.

وی ادامه داد: پهپادهای نیروی مهاجم در دریا و ساحل قبل از نفوذ به مواضع نیروهای خودی با آتش پرحجم دریادلان نیروی دریایی مواجه و در نهایت مورد اصابت موشک‌های دوش پرتاب میثاق قرارگرفته و منهدم شدند.

سخنگوی رزمایش دریایی ولایت 91 تصریح کرد: پهپادهای شناسایی و جنگی نیروی خودی نیز طی عملیات جداگانه ‌ای با نفوذ به موقعیت استقرار نیروی مهاجم پس از شناسایی و کسب اطلاعات از میزان آسیب یگان‌های مهاجم، شناورهای آنها را مورد هدف قرار دادند.

به گزارش مهر، در چهارمین روز رزمایش دریایی ولایت 91 و همزمان با آغاز مرحله دوم این رزمایش علاوه بر انهدام پهپادهای دشمن، موشکهای سطح به هوای "رعد" و موشک کروز دریایی سطح به سطح "نصر" نیز با موفقیت شلک شدند.

همچنین در این روز اژدرهای واحدهای زیرسطحی نیروی دریایی نیز توانستند با موفقیت اهداف واقعی را منهدم کنند.

رزمایش تخصصی دریایی ولایت 91 از هشتم دی ماه در منطقه شرق تنگه هرمز، دریای عمان و مدار 18 درجه شمال اقیانوس هند آغاز شده است.