مطالبات صندوق مهر امام رضا در آذربایجان شرقی کمتر از 7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارع امروز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران کل ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: روابط خوب مثل عقربه های ساعت هستند که آن ها فقط گاهی همدیگر را ملاقات می کنند ولی هر دو در جهت یک هدف واحد تلاش می کنند که مصداق بارز شورای هماهنگی است.

وی افزود: صندوق مهر امام رضا (ع) تا کنون توانسته مبلغی افزون بر یک هزار و 700 میلیارد ریال در زمینه خود اشتغالی به مردم آذربایجان شرقی کمک کرده و در تحقق برنامه ریزی های دولت ، دولت را همراهی کند.

سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) در آذربایجان شرقی گفت: مطالبات معوض موسسه قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) در آذربایجان شرقی به موقع توسط مردم فهیم و خوش قول آذربایجان شرقی پرداخت شده به طوری که تا کنون در زمینه دریافت مطالبات مردم مشکلی نداشته ایم.

وی همچنین ادامه داد: ما عاشق خدمت هستیم و در این راستا منابع مالی ما تامین شود ولی اگر توان مالی نداشته باشیم نه ما و نه کس دیگری نمی تواند به مردم خدمت کند.

زارع ضمن بیان این مطلب که 20 شعبه از این صندوق در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند ، گفت: قرض الحسنه این موسسه واقعا قرض الحسنه است و با سود چهار درصد به هموطنان ارائه خدمت می کند.

وی در ادامه افزود: باید نهادهای ذیربط تلاش کنند که با تامین منابع مالی بانک ها، گام های خوبی در راستای ایجاد مشاغل خانگی بردارند.